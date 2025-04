Ku do të varroset Papa Françesku të shtunën?

Papa Françesku ndërroi jetë më 21 prill 2025 në moshën 88-vjeçare, pas një goditjeje në tru që shkaktoi edhe dështim të zemrës. Gjendja shëndetësore e Atit të Shenjtë ishte përkeqësuar kohët e fundit për shkak të pneumonisë dhe problemeve të tjera respiratore.

Ceremonia mortore për Papën Françesku do të mbahet të shtunën, më 26 prill 2025, në orën 10:00, në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Funerali do të udhëhiqet nga Kardinali Giovanni Battista Re dhe do të përfshijë ritin tradicional të “Ultima commendatio” dhe “Valedictio”.

Në një vendim që shënon një largim të dukshëm nga tradita shumëvjeçare e Vatikanit, Papa Françesku ka kërkuar të mos varroset në Bazilikën e Shën Pjetrit, por në Bazilikën e Santa Maria Maggiore në Romë. Ky vendim pasqyron përkushtimin e tij të thellë ndaj Virgjëreshës Mari dhe dëshirën për një varrim të thjeshtë e modest.

Ai do të prehet në një arkë të thjeshtë prej druri të veshur me zink, pa zbukurime, përveç emrit të tij papnor të gdhendur në latinisht: Franciscus. Ndryshe nga praktika e mëparshme, ku trupat e papëve vendoseshin në tri arka (prej druri, plumbi dhe lis), Françesku ka zgjedhur një formë më të përkorë të përjetimit të fundit.

Papa Françesku bëhet Papa i parë në afro 150 vjet që nuk do të prehet në Bazilikën e Shën Pjetrit. Para tij, i vetmi që theu këtë traditë ishte Papa Piu IX, i cili u varros fillimisht në Shën Pjetër, por më vonë u zhvendos në Bazilikën San Lorenzo fuori le Mura.