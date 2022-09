Ku bleu më shumë Kosova gjatë muajit gusht, ASK del me shifra Gjatë muajit gusht të këtij viti importi në Kosovë ka shënuar rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), për Tregtinë e Jashtme. Deficiti tregtar për muajin gusht është 441 milionë e 900 mijë euro, vitin e kaluar në të njëjtin muaj ishte 352…