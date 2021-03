“Kthehu në vendin tënd”, Ermal Meta bën deklaratën më të bukur për Shqipërinë

Këngëtari Ermal Meta po vazhdon të shënojë suksese të mëdha jashtë trojeve shqiptar, shkruan lajmi.net.

Ai së fundi ka garuar në festivalin Sanremo me këngën “Un milione di cose da dirti”, me të cilën arriti ta zë vendin e tretë.

Përmes një videoje që e postoi së fundi, Ermali ka falënderuar të gjithë ata që e kanë mbështetur, por kishte edhe një mesazh për ata që e kritikojnë.

“Ti nuk i përket Italisë”, “Kthehu në vendin tënd”, janë komentet që e kanë bërë atë të reagojë në Instagram.

Artisti tha se nuk preket nga komente të tilla, pasi tash e sa vite jeton në Itali, ndërsa me krenari pranon që është shqiptar çdo herë dhe ka ftuar të gjithë ta lexojnë historinë e vendit nga vjen.

“Mua këto komente nuk më prekin fare. Por unë dua të ndaloj tek to se nuk më duket aspak e drejtë që persona që janë shumë më të rinj se unë të më drejtohen në atë mënyrë, kur unë jam në realitet më shumë italian se ata, sepse jetoj në këtë vend prej më shumë vitesh, pavarësisht se kam ardhur nga një tjetër shtet. Është e çuditshme që këtë diskutim po e bëj në 2021-in dhe nuk po e prek këtë temë sepse më pëlqejnë polemikat, në fakt as nuk më plas për to. Ajo që dua të dini është fakti që të thuhen këto gjëra dhe t’i lësh të ikin i bën të duken normale. Të flasësh ashpër e t’i përmendësh origjinën dikujt nuk është aspak normale. Ne jetojmë të gjithë nën një qiell, të gjithë kemi një ndërgjegje të përbashkët kolektive. Kjo është urrejtje që unë nuk e pranoj dot sepse është idotësi. Në fund dua të falenderoj të gjithë ata që më mbështesin dhe më ndjekin sepse më duan. Ndërsa për ju të tjerët kam vetëm diçka për t’iu thënë: Nëse do dinit vetëm pak fare nga historia e vendit nga unë vij, do ndiheshit krenar, njësoj si unë. Jam krenar për rrënjët dhe gjakun tim, e nëse ju do i njihnit ata do ndiheshit krenarë që i keni fqinj. Ju ftoj të lexoni historinë e tyre dhe do mbeteni të mahnitur”, është shprehur ai. /Lajmi.net/

View this post on Instagram A post shared by Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Kujtojmë se kënga me të cilën Ermal Meta garoi në Sanremo ka një mesazh domethënës dhe u prit shumë mirë nga publiku. /Lajmi.net/