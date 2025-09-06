“Kthehu ligjit” – Çeku i bën thirrje Përparim Ramës për punimet në sheshin “Xhorxh Bush”
Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, njëherësh kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për komunën e Prishtinës, Hajrulla Çeku, ka reaguar ashpër ndaj Komunës së Prishtinës dhe kryetarit aktual Përparim Rama, pas vendimit të Gjykatës së Apelit që refuzoi kërkesën e komunës për suspendimin e ndalesës së punimeve në Sheshin “Xhorxh Bush”.
“Dy herë Themelorja më herët, tash edhe Gjykata e Apelit refuzuan kërkesën e Komunës së Prishtinës për suspendimin e vendimit të Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore”, shkruan Çeku, duke theksuar se vendimi lë në fuqi ndalimin e punimeve dhe konfirmon mbrojtjen e trashëgimisë kulturore si interes publik, transmeton lajmi.net
Në arsyetimin e saj, gjykata thekson se të gjitha institucionet shtetërore janë të detyruara të respektojnë ligjet në fuqi dhe të sigurojnë pëlqimet e nevojshme nga autoritetet kompetente të trashëgimisë kulturore.
Ministria e Kulturës, sipas Çekut, ka qenë që në fillim e hapur për bashkëpunim me Komunën, ka ofruar udhëzime ligjore, rekomandime profesionale dhe ka kërkuar që projekti të përfshijë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Por, siç thekson ai, Komuna ka ndjekur një “qasje arrogante dhe shpërfillëse ndaj ligjit dhe interesit publik”.
“Ftojmë edhe një herë Komunën e Prishtinës që t’i kthehet ligjshmërisë, transparencës dhe interesit publik, duke e trajtuar trashëgiminë kulturore me kujdesin që meriton”, përfundon reagimin e tij Çeku, duke e kthyer kështu çështjen e sheshit në një temë të nxehtë elektorale, vetëm disa javë para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit./lajmi.net/