Kryqi i Kuq thirrje Rusisë e Ukrainës: Ndalni goditjet e civilëve! Ata po paguajnë çmimin e luftës

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) është shprehur se civilët “vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore” të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës dhe kërkoi që të dyja palët duhet të shmangin dëmtimin e civilëve.

“Civilët vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore të luftimeve në konfliktin e armatosur ndërkombëtar Rusi-Ukrainë”, tha Ariane Bauer, drejtoreshë rajonale e KNKK-së për Evropën dhe Azinë Qendrore.

Ajo tha se “e drejta ndërkombëtare humanitare (IHL) mbron civilët dhe këdo që nuk merr pjesë në armiqësi”, por “ne vazhdojmë t’i shohim ata duke paguar çmimin në këtë konflikt”.

“Rregullat e DNH-së nuk janë fakultative,” shtoi ajo, shkruan A2 CNN.

“Nëse rregullat që drejtojnë zhvillimin e armiqësive nuk respektohen, civilët do të përballen me vuajtje edhe më shkatërruese dhe një zgjidhje politike për të ndaluar luftimet do të jetë më e vështirë për t’u arritur.”

Ajo shtoi: “Dhuna e vazhdueshme ka çuar në vdekje dhe shkatërrim të mëtejshëm, me më shumë jetë të shkatërruara dhe familje të copëtuara. Perspektiva e paqes mbetet e pakapshme për civilët që vazhdojnë të përballen me tmerret e konfliktit.”