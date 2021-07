Në Klinikën e Kirurgjisë Abdominale të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, është realizuar për herë të parë intervenimi kirurgjik, mjaft kompleks, me qasje anale pa hapje të barkut, reseksioni rectosigmoidal 80 cm me anastomozë colo-anale për shkak të prolapsit rektosigmoidal (daljes së zorrës së trashë përmes anusit) me gangrene dhe perforacion të zorrës së trashë, për shkak të prolapsit.