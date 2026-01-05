Kryeziu: VV-ja nuk është shumë e interesuar për të zgjedhur Vjosa Osmanin presidente
Sipas përceptimit të ish-gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar për një mandat të dytë për Vjosa Osmanin si presidente e vendit. Këtë “përceptim” të tij, Kryeziu e deklaroi në Pressing në T7, duke u shpreh: “Nuk është shumë e interesume (LVV) me zgjedhë Vjosa Osmanin presidente”.
