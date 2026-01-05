Kryeziu: VV-ja nuk është shumë e interesuar për të zgjedhur Vjosa Osmanin presidente

Sipas përceptimit të ish-gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar për një mandat të dytë për Vjosa Osmanin si presidente e vendit. Këtë “përceptim” të tij, Kryeziu e deklaroi në Pressing në T7, duke u shpreh: “Nuk është shumë e interesume (LVV) me zgjedhë Vjosa Osmanin presidente”.

Lajme

05/01/2026 23:42

Sipas përceptimit të ish-gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar për një mandat të dytë për Vjosa Osmanin si presidente e vendit.

Këtë “përceptim” të tij, Kryeziu e deklaroi në Pressing në T7, duke u shpreh:

“Nuk është shumë e interesume (LVV) me zgjedhë Vjosa Osmanin presidente”.

Artikuj të ngjashëm

January 5, 2026

Sondazh nga “Reuters”: Përqindje e ulët e amerikanëve e përkrahin sulmin...

January 5, 2026

Shefi i ri i UNMIK danezi Peter N. Due vjen në Kosovë

January 5, 2026

Lëndohen dy persona pasi zjarri përfshiu një shtëpi në Prizren

January 5, 2026

A do kalojnë marrëveshjet ndërkombëtare në legjislaturën e dhjetë?

January 5, 2026

Numërohen mbi 20% e votave me kusht, LVV vazhdon kryesimin

Lajme të fundit

Barcelona largohet nga gara për yllin anglez, shkak gjendja financiare

Klodi përlotet nga telefonata e së dashurës në BBVK: Kujdes me vajzat

Sondazh nga “Reuters”: Përqindje e ulët e amerikanëve...

Shefi i ri i UNMIK danezi Peter N. Due vjen në Kosovë