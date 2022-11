Kryeziu: Raportet me SHBA-në s’kanë qenë kurrë kaq të këqija Opinionistja Laura Kryeziu vlerëson se raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë kurrë kaq të këqija. Kryeziu tha se këmbëngulja e Qeverisë rreth çështjes së targava përkeqësoi raportet me ShBA-në. “Personalisht e shoh se ne asnjëherë një situatë të tillë në krejt përpjekjet tona prej shtetndërtimit që i kemi pas…