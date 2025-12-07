Kryeziu pyet PDK-në e LDK-në: Pse i mbani jashtë Fatmir Limajn dhe Agim Veliun?
Ismet Kryeziu nga IKD, ka thënë se nuk i kupton dy gjëra tek PDK dhe LDK.
Ai e ka pyetur PDK-në pse e mban jashtë Fatmir Limajn dhe LDK-në pse e mban jashtë Agim Veliun, shkruan lajmi.net.
“Përtej gabimeve politike që secili mund t’i ketë pasur, të dy këta politikanë kanë kapital real politik, rrjete strukturore dhe aftësi mobilizuese – më tepër të nevojshme sesa të dëmshme për këto dy subjekte”, ka shkruar Kryeziu në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij në Facebook: