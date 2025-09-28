Kryeziu: Politikës sonë i mungojnë njerëzit normal
Ismet Kryeziu nga KDI ka thënë se politikës kosovare i mungojnë njerëzit normal, por jo dhe ambiciet e as zhurma, përcjell Periskopi “Politikes sone nuk i mungojne zhurma, mashtrimet, pozat dhe ambicjet. Por i mungojne njerezit normale, dhe pikërisht ky eshte problemi me i madh i shoqerise sone sot”, ka shkruar Kryeziu në Facebook.
