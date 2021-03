Kryeziu për ndeshjet kualifikuese: Grup i vështirë, por do të nxjerrim maksimumin

Ai tutje është shprehur se fitorja e sotme ka qenë e rëndësishme duke marrë parasysh ndeshjet e forta për kualifikime.

“Shumë e rëndësishme, ka pasur rëndësi dhe jemi të lumtur që kemi fituar me rezultat shumë pozitiv sepse 2020 ka qenë vit i vështirë për ne dhe e dimë se kemi lojë të fortë për kualifikime.”, tha Kryeziu.

Gjithashtu, Kryeziu lidhur me grupin shprehet se është i vështirë, por ai shprehet se duhet të startohet dhe të shfrytëzohen rastet për të nxjerrë maksimumin.

“Grupi është i vështirë, i kemi disa kundërshtar që i kemi pasur në kualifikime të kaluara, por ne kemi vendosur që të përparojmë dhe të përmirësohemi, nuk ka qenë siç kemi dashur ne, kemi më shumë aftësi, grupi është i vështirë, por nëse startojmë si sot, do të kemi disa raste dhe të provojmë të nxjerrim maksimumin.”, tha Kryeziu.

Në fund, Kryeziu i pyetur lidhur me skadimin e kontratës me klubin e tij, ai shprehet se është i koncentruar tek ndeshjet me kombëtaren e Kosovës.

“E vërtetë që kryhet kontrata ime në klub gjatë verës, por për momentin jam këtu në kombëtare dhe koncentrimi është këtu dhe çfarë bëhet verës e shohim verës.”, tha Kryeziu. /Lajmi.net/