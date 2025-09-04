Kryeziu për Listën Serbe: 61 vota duhet t’i meritojë së paku duke e respektuar Republikën e Kosovës

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, ka reaguar pas shpërndarjes së informacionit se për lidhur me ankesën e Listës Serbe ndaj Gjykatës Kushtetuese është vendosur një masë e përkohshme deri më 30 shtator. Sipas Kryeziut, kushdo që e ka nxjerrë këtë informacion me qëllim dezinformues “nuk ia do të mirën këtij vendi”, transmeton lajmi.net. Ai…

04/09/2025 23:40

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, ka reaguar pas shpërndarjes së informacionit se për lidhur me ankesën e Listës Serbe ndaj Gjykatës Kushtetuese është vendosur një masë e përkohshme deri më 30 shtator.

Sipas Kryeziut, kushdo që e ka nxjerrë këtë informacion me qëllim dezinformues “nuk ia do të mirën këtij vendi”, transmeton lajmi.net.

Ai sqaroi se masa e përkohshme ka dy funksione:

  • Një funksion përmbajtësor, për të mbrojtur rendin kushtetues nga veprime që mund të kenë pasoja serioze juridike.

  • Një funksion administrativ, për t’i qetësuar palët e përfshira në procedurë.

Kryeziu shtoi me kritika serioze:

“Në situatën që jemi, nuk ka as rrezik të përmbysjes së rendit kushtetues dhe as palë që duhet qetësuar. Masa e përkohshme jo vetëm që është e panevojshme, por, meqenëse e prolongon bllokadën, është akt kundër interesit shtetëror dhe kombëtar.”

Ai theksoi se, me konstituimin e Kryesisë—përfshirë kryetarin e Kuvendit dhe katër nënkryetarët— ka kuorum për funksionim, dhe nëse procedura përsëritet, zgjedhja e përfaqësuesit serb mund të bëhet edhe gjatë kësaj periudhe, nëse kandidati merr 61 vota. Në këtë kontekst, Kryeziu tha:

“Nënkryetari i Kuvendit gëzon privilegje të caktuara dhe ne nuk kemi asnjë obligim që t’i japim privilegje dikujt që nuk e respekton Republikën e Kosovës.”

Kryeziu përfundoi se sekuestrat e mandateve janë të pamundura, por privilegje shtesë nuk duhet t’u jepen pa merita shtetërore dhe respekt ndaj Republikës./lajmi.net/

