Kryeziu: Moskonstituimi i Kuvendit i kushton vendit 882 milionë euro Pavarësisht se zgjedhjet u mbajtën më 9 shkurt, Kosova vazhdon të jetë me qeveri në detyrë e me Kuvend të pakonstituuar. E në lidhje me këtë, Ismet Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Demokraci tha se moskonstituimi i Kuvendit tash e tre muaj, e ka lënë vendin pa 882 milionë euro. Kjo referuar Planit të…