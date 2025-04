Kryeziu: Letra e dorëheqjes së Kurtit e vonuar

Profesori i të drejtës kushtetuese, Kadri Kryeziu, ka deklaruar se për herë të parë në historinë parlamentare të Kosovës është ndërprerë seanca konstituive e Kuvendit për shkak të mos-votimit të raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve.

Ai theksoi se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është dashur të japë dorëheqje më herët nga kjo pozitë.

Megjithatë, Kryeziu shtoi se Kurti duhet të vazhdojë ta ushtrojë funksionin e tij, ndonëse me kompetenca të kufizuara.

Ish-anëtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu thotë se situata e sotme ka më shumë karakter teknik sesa juridik.

“Këto situata kanë më tepër karakter teknik sesa karakter juridik dhe kushtetues. Deputetët konsiderohen deputetët të plotë-fuqishëm ose efektiv kur e japin betimin para parlamentit tash janë çështje teknike të kësaj natyre të cilat nuk është që ka ndodhur në praktikat parlamentare të Kosovës nuk ka ndodhur deri tash, kjo është për herë të parë“, thotë Kryeziu.

Përkundër që sot kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka dhënë dorëheqje me anë të një letre nga kjo pozitë, profesori Kryeziu thotë se Kurti duhet ta vazhdoj ta ushtroj këtë detyrë pasi nuk e lejon edhe Kushtetuta e Kosovës që ta lë zyrën e kryeministrit, derisa të zgjidhet kryeministri i ri.

“Ai ka pasur për detyrë të jap më herët dorëheqje nga kryeministri ta quaj, përndryshe është kryeministër në detyrë , nuk është kryeministër fuqiplotë është vetëm legal ka për detyrë kushtetuese që të vazhdoj punën derisa të vjen kryeministri i ri, dhe ky mund ta kryej funksionin e deputetit edhe ta kryej funksionin e përkohshëm të kryeministrit derisa të vijë një kryeministër i ri se nuk e lejon Kushtetuta që ta lë zyrën thatë…Duhet me dhënë dorëheqje sepse ai duhet të votoj për konstituimin e institucioneve, dhe duhet të jap dorëheqje në kuptimin që ta merr detyrën e re….e vonuar se është dashur më herët kur ka filluar verifikimi i mandateve është dashur sikur partitë tjera së bashku me partinë e vetë. është dashur me shkua me marr mandatin si çdo parti tjetër”, thotë Kryeziu.

Situata e krijuar sot në Kuvendin e Kosovës sipas ish-anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu mund të shkaktoj krizë politike.

“Krizë paraqesin, sepse kriza ka filluar gjatë fushatës zgjedhore dhe pas fushatës, është elementi njerëzor dhe politik e cila ka mundësi të krijoj destruktivitet të cilat pastaj nuk mund të konstituohet asnjë institucion respektiv në Kosovë. E institucioni i parë i cili është edhe organ bazik i Kosovës është parlamenti, nuk konsiderohet i konstituar derisa të zgjedhjet kryetari i parlamentit dhe pesë nënkryetarët tjerë“, thotë Kryeziu.

Profesori i të drejtës kushtetuese thotë se seanca e sotme konstitueseve do të vazhdoj tutje çdo 48 orë deri sa të konstituohet Kuvendi i Kosovës.

“Çdo 48 orë duhet të vazhdoj kjo është e rregulluar me rregulloren e parlamentit, çdo 48 orë deri të konstituhohet Kuvendit”, u shpreh ai.

Kryeziu thekson se kryeministri në detyrë, Albin Kurti dorëheqjen e tij nuk është dashur ta dorëzoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka kryer detyrën e tij, i ka shpallur zgjedhjet dhe për mandate vendos parlamenti dhe jo KQZ”, tha shkurt Kryeziu.

Seanca e sotme konstituive e Kuvendit të Kosovës u ndërpre për shkak të mos votimit të raportit të Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve.

Deputetët e partive opozitare, PDK, LDK dhe AAK, votuan kundër këtij raportit, ndërkaq Lista Serbe abstenoi.

Opozita vuri në dyshim dorëheqjen e Kurtit nga posti i kryeministrit dhe anëtarëve të tjerë të Qeverisë që janë zgjedhur deputetë në zgjedhjet e 9 shkurtit.