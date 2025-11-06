Kryeziu kritikon gjuhën fyese ndaj kundërshtarëve politikë: Duhet të jetë arsye e mjaftueshme për ndëshkim qytetar dhe politik
Ismet Kryeziu nga IKD ka reaguar për gjuhën fyese që po përdoret nga politikanë ndaj kundërshtarëve politikë, e sidomos nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti.
Ai ka thënë se gjuha përçmuese, fyese dhe etiketuese ndaj kundërshtarëve politikë, si dhe nxitja e përçarjes qytetare, po kthehen në instrument politik për ata që vëmendjen e fitojnë vetëm përmes polarizimit.
“Kjo nuk është politikë. Kjo është varfërim i debatit publik. Një qasje e tillë duhet të jetë arsye e mjaftueshme për ndëshkim qytetar dhe politik ndaj atyre që, duke mos pasur argumente dhe vizion, zgjedhin të zhvillojnë betejën politike përmes degradimit të debatit publik”, ka shkruar Kryeziu.
Postimi i plotë i tij: