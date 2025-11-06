Kryeziu kritikon gjuhën fyese ndaj kundërshtarëve politikë: Duhet të jetë arsye e mjaftueshme për ndëshkim qytetar dhe politik

Ismet Kryeziu nga IKD ka reaguar për gjuhën fyese që po përdoret nga politikanë ndaj kundërshtarëve politikë, e sidomos nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti. Ai ka thënë se gjuha përçmuese, fyese dhe etiketuese ndaj kundërshtarëve politikë, si dhe nxitja e përçarjes qytetare, po kthehen në instrument politik për ata që vëmendjen e fitojnë vetëm…

Lajme

06/11/2025 12:27

Ismet Kryeziu nga IKD ka reaguar për gjuhën fyese që po përdoret nga politikanë ndaj kundërshtarëve politikë, e sidomos nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti.

Ai ka thënë se gjuha përçmuese, fyese dhe etiketuese ndaj kundërshtarëve politikë, si dhe nxitja e përçarjes qytetare, po kthehen në instrument politik për ata që vëmendjen e fitojnë vetëm përmes polarizimit.

“Kjo nuk është politikë. Kjo është varfërim i debatit publik. Një qasje e tillë duhet të jetë arsye e mjaftueshme për ndëshkim qytetar dhe politik ndaj atyre që, duke mos pasur argumente dhe vizion, zgjedhin të zhvillojnë betejën politike përmes degradimit të debatit publik”, ka shkruar Kryeziu.

Postimi i plotë i tij:

Artikuj të ngjashëm

November 6, 2025

Dyshohet për vrasje të dyfishtë në Malishevë, viktimat thuhet të jenë...

Lajme të fundit

Dyshohet për vrasje të dyfishtë në Malishevë, viktimat...

Raportohet për vrasje të dyfishtë në Malishevë

Më pak turq drejt Malit të Zi, pas regjimit të vizave

​Protestë për paga, çka po paralajmërojnë punëtorët e RTK-së?