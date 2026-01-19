Kryeziu kërkon nga KQZ-ja hapjen e votave të ardhura nga ambasadat
Pas rinumërimit të votave të kandidatëve për deputetë, proces që po vazhdon, ka rezultuar që të ngriten dyshime serioze për manipulim të votave.
Ismet Kryeziu nga DnV, ka thënë në “Pressing” të T7, se duhet të hapen votat e votuara në ambasada dhe të rinumërohen edhe ato.
“Në mungesë të vëshgimit në proces, me rritë besimin, i kisha bo thirrje KQZ-së me i hap votat që janë votu në ambasada”, tha Kryeziu.
“Besoj që duhet t’i numërojë edhe votat e ambasadës”, u shpreh ai.