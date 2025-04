Kryeziu: Ftesa e VV-së për takim të përbashkët me PDK-në dhe LDK-në nuk duhet të refuzohet Drejtori ekzekutiv i KDI-së Ismet Kryeziu, ka reaguar në lidhje me ftesën e Albin Kurtit për një takim konsulatativ me kryetarin e PDK-së, Memli Krasniqi, e atë të LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se partitë nuk duhet ta refuzojnë këtë ftesë. Kryeziu në një postim në Facebook tha se sado që të mos pajtohemi me…