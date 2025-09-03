Kryeziu – Enver Hasanit: S’je hartues i Kushtetutës, s’ke kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar!
Jursiti, Kadri Kryeziu ka reaguar ndaj Enver Hasanit, rreth hartimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. “Enver Hasani nuk është hartues i Kushtetutës së Kosovës dhe nuk ka kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar”, thotë ai. Postimi i plotë: Kur flisni për kushtetutën duhet t’i referoheni kushtetutës burimore dhe jo kushtetutës…
Lajme
Jursiti, Kadri Kryeziu ka reaguar ndaj Enver Hasanit, rreth hartimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
“Enver Hasani nuk është hartues i Kushtetutës së Kosovës dhe nuk ka kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar”, thotë ai.
Postimi i plotë:
Kur flisni për kushtetutën duhet t’i referoheni kushtetutës burimore dhe jo kushtetutës paralele të Enver Hasanit.
Komisioni për hartimin e Kushtetutës së Kosovës e kishte këtë përbërje: Arsim Bajrami, Kadri Kryeziu, Ilaz Ramajli, Nekibe Kelmendi, Jetëmir Balaj, Mahir Jagxhillar dhe Dragisha Kërstoviç.
Enver Hasani nuk është hartues i Kushtetutës së Kosovës dhe nuk ka kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar.
Nenet 64 dhe 67 të kushtetutës janë hartuar nga nënkomisioni i veçantë i përbërë nga Arsim Bajrami, Arta Rama, Gjylieta Mushkolaj dhe Visar Morina.
Këta njerëz janë gjallë, nuk kanë vdekur.
Interpretimi i nenit 67 që ka imponuar delikuenti Enver Hasani është në kundërshtim me qëllimet e hartuesve të kushtetutës.
Komisioni për hartimin e kushtetutës, pjesë e të cilit isha vetë, nuk e ka shkruar një kushtetutë ku pakicat e kanë fuqinë e shumicës dhe ku një pakicë ka veto me fuqi ta bllokojë shtetin. Ne nuk e kemi shkruar një kushtetutë ku shqiptarët janë qiraxhi në shtëpi të vet, siç po do të na katandisë Enver Hasani dhe asistentët e tij.