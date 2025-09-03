Kryeziu – Enver Hasanit: S’je hartues i Kushtetutës, s’ke kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar!

Jursiti, Kadri Kryeziu ka reaguar ndaj Enver Hasanit, rreth hartimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. “Enver Hasani nuk është hartues i Kushtetutës së Kosovës dhe nuk ka kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar”, thotë ai. Postimi i plotë: Kur flisni për kushtetutën duhet t’i referoheni kushtetutës burimore dhe jo kushtetutës…

Lajme

03/09/2025 10:33

Jursiti, Kadri Kryeziu ka reaguar ndaj Enver Hasanit, rreth hartimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

“Enver Hasani nuk është hartues i Kushtetutës së Kosovës dhe nuk ka kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar”, thotë ai.

Postimi i plotë:

Kur flisni për kushtetutën duhet t’i referoheni kushtetutës burimore dhe jo kushtetutës paralele të Enver Hasanit.

Komisioni për hartimin e Kushtetutës së Kosovës e kishte këtë përbërje: Arsim Bajrami, Kadri Kryeziu, Ilaz Ramajli, Nekibe Kelmendi, Jetëmir Balaj, Mahir Jagxhillar dhe Dragisha Kërstoviç.

Enver Hasani nuk është hartues i Kushtetutës së Kosovës dhe nuk ka kaluar as nëpër korridoret e zyrave ku ne kemi punuar.

Nenet 64 dhe 67 të kushtetutës janë hartuar nga nënkomisioni i veçantë i përbërë nga Arsim Bajrami, Arta Rama, Gjylieta Mushkolaj dhe Visar Morina.

Këta njerëz janë gjallë, nuk kanë vdekur.

Interpretimi i nenit 67 që ka imponuar delikuenti Enver Hasani është në kundërshtim me qëllimet e hartuesve të kushtetutës.

Komisioni për hartimin e kushtetutës, pjesë e të cilit isha vetë, nuk e ka shkruar një kushtetutë ku pakicat e kanë fuqinë e shumicës dhe ku një pakicë ka veto me fuqi ta bllokojë shtetin. Ne nuk e kemi shkruar një kushtetutë ku shqiptarët janë qiraxhi në shtëpi të vet, siç po do të na katandisë Enver Hasani dhe asistentët e tij.

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2025

U kapën me 15kg kokainë të pastër e 100 mijë euro...

September 3, 2025

Takohen Putini dhe Vuçiqi, flasin për Kosovën

Lajme të fundit

U kapën me 15kg kokainë të pastër e...

Takohen Putini dhe Vuçiqi, flasin për Kosovën

Skandalizon përkrahësi i VV-së: UÇK është bërë pengesa...

Demhasaj: Pamje “historike”, Kurti dëshmon në gjykatë për...