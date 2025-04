Kryeziu: Diskursi politik e as sjellja e partive politike nuk i shërbejnë patriotizmi dhe vlerave të demokracisë

Ismet Kryeziu, nga Institituti Demokratik i Kosovës (IKD), ka komentuar situatën politike në vend ku në diskutim është çështja e krijimit të qeverisë së re, duke thënë se diskursi politik e sjelljet që kanë partitë politike në vend, nuk i shërbejnë vlerave të demokracisë.

Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Kryeziu ka thënë se diskursi politik dhe sjelljet e partive politike të kohëve të fundit t, veçanërisht qëndrimi i pothuajse të gjitha partive shqiptare se me Listën Serbe nuk duhet të bëhet koalicion, nuk i shërbejnë as patriotizmit, e as vlerave të demokracisë që Kosova synon të ndërtojë dhe përfaqësojë.

Sipas tij kjo qasje përjashtuese dëmton proceset e ndërtimit dhe integrimit të një shoqërie të hapur, shumetnikë dhe të barabartë, thelb i një shteti demokratik.

“Përjashtimi i përfaqësuesve të komunitetit serb nga vendimmarrja dhe negociatat për formimin e qeverisë, për shkak të kalkulimeve elektorale, paraqet një sfidë serioze për mozaikun kushtetues, juridik dhe politik të vendit”, shkruan Kryeziu.

Tutje për Kryeziun është e nevojshme që së pari Lëvizja Vetëvendosje, si subjekti i parë politik t’i heqë “vijat e kuqe”, dhe të ftojë në tryezën e diskutimeve edhe Listën Serbe.

“Lëvizja Vetëvendosje, si subjekti i parë politik, duhet të heqë këto “vija të kuqe” dhe të ftojë në tryezën e diskutimeve edhe Listën Serbe. Jo vetëm Vetëvendosje, por çdo subjekt apo nismë politike që synon formimin e shumicës parlamentare, duhet të angazhohet për një proces gjithëpërfshirës dhe të hapur, në përputhje me frymën demokratike dhe obligimet kushtetuese të vendit”, ka shkruar Kryeziu. /Lajmi.net/