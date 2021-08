Kryeziu: Asociacioni i komunave serbe përbën shkelje të drejtave të njeriut

Sipas tij janë 21 nene të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që shkelen nëse marrëveshja e nënshkruar gjashtë vjet më parë zbatohet në tërësi.

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese thotë se AKS i jep të drejta të shumta serbëve që jetojnë në Kosovë, ndërsa shkelen të drejtat e komuniteteve të tjera.

“Gjykata Kushtetuese në bazë të kërkesës së Presidentes Jahjaga ka nxjerr një aktgjykim që ka konstatuar se kjo marrëveshje mund të zbatohet me këto vërejtje dhe rekomandime. Që nënkupton se 21 nene të Kushtetutës së Republikës së Kosovës shkelen nëse kjo zbatohet në tërësi, sepse pakësohen të drejtat dhe liritë e njeriut. Dhe në këtë kontekst janë dy çështje fondamentale.

E para është se do të krijohet një Asociacion një nacional serb e cila është në kundërshti me nenin tre të Kushtetutës. Dhe e dyta është se AKS i jep të drejtë serbëve që të jenë palë e autorizuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kjo nënkupton se patjetër duhet ndryshuar Kushtetuta”, tha Kryeziu në Debat Plus të RTV Dukagjini