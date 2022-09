Kryetarja e Speciales vjen më 21 shtator në Gjilan Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK), gjykatësja Ekaterina Trendafilova, më 21 shtator 2022 do të mbajë një takim me përfaqësues të shoqërisë civile në Gjilan në kuadër të Programit për Komunikim dhe Ndërgjegjësim. Në njoftim bëhet e ditur se aktiviteti do të transmetohet drejtpërdrejt në YouTube dhe të gjithë gazetarëve do t’u dërgohet…