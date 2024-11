Kryetari Konjufca priti në takim komisionerin kroat për mbrojtjen e të dhënave personale

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, i shoqëruar nga komisionerja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogojeva Dërmaku, ka pritur sot në takim komisionerin kroat për mbrojtjen e të dhënave personale, që njëherësh është edhe zëvendëskryetar i Bordit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave (EDPB), Zdravko Vukić, i cili u shoqërua nga bashkëpunëtorët e tij dhe zëvendësambasadori i Kroacisë në Kosovë, z. Nedjeljko Špilek.

Gjatë këtij takim u diskutua rreth rritjes së bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. Kryeparlamentari Konjufca vlerësoi se ky bashkëpunim sjell përvojën kroate në vendin tonë duke i shërbyer Kosovës në rritje të kapaciteteve të saj, në një drejtim që thellon edhe më tutje raportet ndërinstitucionale mes vendeve tona dhe përbën kontribut në synimin tonë të harmonizimit me standardet evropiane të mbrojtjes së të dhënave.

Kryetari Konjufca e falënderoi z. Vukić për mbështetjen dhe angazhimin e tij në drejtim të këtij bashkëpunimi, por edhe për kontributin në anëtarësimin me statusin e vëzhguesit të Agjencisë së Kosovës për Informim dhe Privatësi në organin e pavarur të Bashkimit Evropian të mbrojtjes së të dhënave (EDPB), ku Kosova dhe kjo agjenci përfiton nga kapacitetet që ofron ky mekanizëm deri në përmbushje të plotë të standardeve evropiane. Kosova ka përmbushur obligimet ndërkombëtare për të harmonizuar rregullativën e saj ligjore për mbrojtjen e të dhënave me ato të BE-së dhe puna e institucioneve tona do të vijojë.

Komisioneri kroat i mbrojtjes së të dhënave dhe zëvendëskryetari i EDPB-së, Zdravko Vukić e falënderoi kryetarin Konjufca për pritjen dhe shprehu mbështetjen e tij për Kosovën në drejtim të zhvillimit të mëtejshëm në këtë fushë, e po ashtu u pajtua për nevojën e rritjes së bashkëpunimit midis institucioneve të vendeve tona përmes shkëmbimit të përvojave dhe ekspertizës.