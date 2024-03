Kryetari i Zubin Potokut: Një pjesë e madhe e qytetarëve nuk i besojnë më Listës Serbe dhe as nuk i binden Kryetari i komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, në “Frontal” të T7 ka thënë se beson që do të jetë kryetar deri në fund të mandatit. Ai shtoi se do t’i respektojë ligjet e Kosovës. “Unë besoj që do të jem deri në fund të mandatit, por jemi duke punuar çdo ditë. Unë nuk besoj…