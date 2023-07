Kryetari i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri: Sot për sot, dorëheqja ime nuk ka kuptim Kryetari i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, është deklaruar në lidhje me disa media ku kishin keqinterpretuar atë duke thënë se ai do të dorëhiqet nga pozita e tij. Ai ka thënë se ato deklarata nuk pasqyrojnë saktë qëndrimin e tij si Kryetar i Zubin Potokut, dhe se ai as nuk e ka menduar ndonjëherë dorëheqjen.…