Kryetari i Zubin Potokut i nënshtrohet operacionit, i vendoset një stendë

Kryetari i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri i është nënshtruar një operacioni.

Për lajmi.net, ai ka bërë me dije se sot ka qenë i shtrirë në spital, ku i është vendosur një stendë.

Zeqiri thotë të jetë mirë me shëndet.

“Mirë mirë jam, sot jam operuar kam qenë i shtrirë në spital. Mirë jam shumë mirë. Kam pas një intervenim, më është vendosur një stendë . Po po, punën duhet me vazhdu, do ta vazhdoj punën, trajtimin tash e kam shtëpiak kam”, ka bërë me dije ai.