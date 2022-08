Kryetari i Suharekës del në punë me fanellë të Ballkanit para ndeshjes së sotme ndaj Shkupit Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, e ka shprehur edhe publikisht përkrahjen e tij për Ballkanin, në ndeshjen e sotme që skuadra suharekase do ta luajë ndaj Shkupit, në kuadër të Conference League. Ai, në një postim të publikuar pak minuta më parë në Facebook, shihet i veshur me fanellën e kampionëve të Kosovës. “Për FC…