Kryetari i SPD-së gjermane: Kurti njeri me arsye të shëndoshë, për anëtarësim në BE duhet të hedh hapa ende Kryetari i SPD-së gjermane, Lars Klingbeil qëndroi së fundi në Ballkanin Perëndimor. Kryeministrin e Kosovës Kurti ai e cilëson si “njeri me arsye të shëndoshë”, por që duhet të hedhë hapa të mëtejshëm. Ai në udhëtim u takua me liderët e partive socialdemokrate të pesë vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Klingbeil pati edhe një…