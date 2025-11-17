Kryetari i ri i PDK-së për Hoxhajn: E kam mik, që 22 vjet jemi bashkë në PDK – Gara ka qenë e hapur
Kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza ka thënë se gara sot ka qenë demokratike, por edhe e hapur.
Në lidhje me Enver Hoxhajn, ai tha e ka mik dhe se që 22 vjet janë bashkë në partinë e njëjtë.
“Nuk ka garë më demokratike se kjo sot, gar aka qenë e hapur, statuti, rregulloret janë këto që janë në fuqi dhe janë të aprovuara nga ne dhe duhet t’i respektojmë të gjithë. Gara ka qenë e hapur, koha ka qenë e njëjtë si për mua, si për të gjithë të tjerët që kanë dashur, kanë pasur gatishmëri për të hyrë në garë”.
“Unë e kam mik z.Hoxha, që 22 vjet jemi bashkë në Partinë Demokratike, sigurisht se është një personalitet i cili ka shumë kontribute dhe pres edhe me bindje them që bashkë do ta bëjmë më të mirën brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Tek e fundit e bukura e demokracisë është kjo, se ka mendime të ndryshme”, u shpreh ai./