Kryetari i Rahovecit u premton banesa çifteve të reja

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi sot në mbledhjen e Kuvendit Komunal u ka premtuar banesa çifteve të reja.

Ai ditë më parë ka thënë se çdo fëmijë që lind në Repartin e Maternitetit të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti”, në Rahovec do të mbështetet me 500 euro nga komuna.

“Ne po synojmë që lindjet normale mos të na ikin diku tjetër. Unë po besoj që 500 euro nuk është një lloj standard i ri, kemi filluar me 200 euro dhe këtë vit është 500. Po ashtu çdo çift i ri që martohet ka me pasur nga një banesë. Veç ende s’kanë filluar ndërtimet, se çifteve të reja që do të martohen në komunë të Rahovecit unë do të ju dhuroj banesa”, theksoi Latifi. /Lajmi.net/