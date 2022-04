Kryetari i ‘Prishtinës së përjetimeve’ i bën kryeqytetasit të përjetojnë kolona edhe të shtunën

E shtuna në Prishtinë, nuk njihet si ditë e ngarkuar komunikacioni, përveç kësaj jave. Shumë rrugë të kryeqytetit u bllokuan, pasi Komuna e Prishtinës, në krye me Përparim Ramën vendosën që ta shndërrojnë unazën kryesore të Prishtinës në qarkore njëkahëshe për automjete.

Eksperimenti që po vazhdon të zbatohet sot, do të vazhdojë edhe nesër. Rrugët që që janë shndërruar në një njëkahëshe janë rruga “Agim Ramadani”, rruga “UÇK”, rruga “Migjeni”, rruga “Luan Haradinaj”, rruga “Garibaldi”, rruga “George Bush” dhe rruga “Eqrem Çabej”.

Megjithatë, jo gjithçka shkoi mirë dhe eksperimenti i Kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, nervozoi dhe irritoi shumë qytetarë, pasi që u shkaktuan kolona të gjata dhe rrëmujë e madhe në trafik në pjesën më të madhe të qytetit.

Me mëngjes, nënkryetari i Prishtinës, Alban Zogaj, shkroi në Facebook duke pyetur miqtë e tij dhe qytetarët për vlerësime lidhur me eksperimentin, por shumë pak qytetarë ishin të kënaqur me këtë.

Lidhur me këtë eksperiment të Ramës, reagimet ishin të shumta. Besnik Tahiri, deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar nga kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, që ta anulojë vendimin për rrugët njëkahëshe në Prishtinë.

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se, testimet si kjo rrezikojnë legjitimitetin e veprimeve të ardhshme për Mobilitetin Urban, nëse ato nuk janë mire menduara, shkruan lajmi.net.

“Organizimi një kahor i rrugëve (unazë të brendshme) në kryeqytet, del të jetë një testim pa rezultat të qartë dhe në fakt me ndikim negativ. Të tilla testime, kur nuk janë të mirëmenduara e planifikuara rrezikojnë legjitimitetin e veprimeve të ardhshme për Mobilitetin Urban. Edhe pse qëllimi i deklaruar, del të jetë ambiental, tollovia e shkaktuar nuk i shërben kësaj. Aq më tepër, kur rritja e qëndrimit në rrugë (kolona) rrit ndjeshëm ndotjen, e dihet se një ditë e zakonshme gjatë vikendit, bllokada dhe frekuenca është ndjeshëm më e ulët. Ky veprim, e të tilla duhet anuluar menjëherë nga Kryetari Rama, në mënyrë që t’u hapet rrugë veprimeve të planifikuara mirë.”, tha ai.

Ndërsa, me shaka e kishte marrë nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku e cila në konferencën për media të mbajtur sot nga Partia Demokratike e Kosovës, i pyeti gazetarët “a mujtët me ardhë, me rrugë njëkahëshe?”.

Kjo ka shkaktuar nervozizëm dhe irritim te qytetarët të cilët ishin mësuar së paku dy ditëve të vikendit të mos përballen me kolona. Por, kryeqytetasit të njëjtën situatë do ta kenë edhe gjatë ditës së nesërme. /Lajmi.net/