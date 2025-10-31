Kryetari i pikës më ta madhe të VV në Prizren i bashkohet vizionit të Shaqir Totajt

Kryetar i pikës më të madhe të Vetëvendosjes në Prizren, Fatmir Zeka ka kaluar zyrtarisht në përkrahje të Shaqir Totaj për kryetar. Vendimi u bë publik vetë nga Zeka i cili mori pjesë në një tubim elektoral të PDK-së në këtë lagje. Në fjalën e tij para të pranishmëve ai tha se vendimi i tij…

31/10/2025 20:58

Kryetar i pikës më të madhe të Vetëvendosjes në Prizren, Fatmir Zeka ka kaluar zyrtarisht në përkrahje të Shaqir Totaj për kryetar.

Vendimi u bë publik vetë nga Zeka i cili mori pjesë në një tubim elektoral të PDK-së në këtë lagje.

Në fjalën e tij para të pranishmëve ai tha se vendimi i tij vjen për shkak të punëve të mira dhe qeverisjes së ndershme në Prizren nga Shaqir Totaj.

Zeka i ftoi edhe qytetarët e tjerë që pa dallim partiake dhe etnike ta mbështesin Totajn për mandatin e dytë në Prizren.

