Kryetari i Parlamentit të Austrisë nesër me vizitë në Kosovë Kryetari i Parlamentit të shtetit të Austrisë, Wolfgang Sobotka pritet ta vizitojë nesër Kosovën. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, Sobotka do të zhvillojë edhe një takim me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga zyra e Kuvendit të Kosovës. ‘’Kryetari i Kuvendit të…