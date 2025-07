Kryetari i Lezhës me postim kritikues: Plazhet publike falas por bosh në Shëngjin, nëse shkon në zonat e hoteleve mos u anko për çmimet

Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pjerin Ndreu, ka reaguar përmes një postimi në rrjete sociale lidhur me ankesat e disa pushuesve për çmimet e larta të shezlloneve dhe çadrave në zonat e plazhit të Shëngjinit.

Ai theksoi se plazhet publike janë të hapura dhe falas, dhe se qytetarët janë të lirë të shfrytëzojnë hapësirat publike pa asnjë pagesë, nëse marrin me vete pajisjet e tyre, transmeton lajmi.net

“Nuk i kuptoj ca pushues! Plazhet publike bosh, në shumë pika të Shëngjinit, shkojnë tek stacionet e hotelerive ku çmimi është më i lartë!”, shkroi Ndreu.

Kreu i Bashkisë bëri të qartë se Bashkia nuk mban përgjegjësi për çmimet në stacionet e hotelerive private, duke shtuar se ata që zgjedhin këto hapësira, duhet të jenë të vetëdijshëm për kostot më të larta.

“Kemi thënë që keni stacione publike me 0 lekë me çadrën tuaj, ose me çmime 300-400-500 lekë nëse kërkon çadër dhe shezllone! Përgjigjemi për plazhet publike, jo për stacionet hoteliere! Nëse shkon tek stacionet hoteliere s’ke pse ankohesh për çmimin!”, ka shtuar ai.

Ky reagim vjen në një kohë kur ankesat për çmime të larta në bregdet janë shtuar, ndërsa autoritetet lokale theksojnë nevojën që pushuesit të bëjnë dallimin mes zonave publike dhe atyre të privatizuara.

Postimi i plotë:

