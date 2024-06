Kryetari i Leposaviqit me jorgan e jastëk në dorë tregon si jetoi brenda Komunës

Kryetari i Leposaviqit, Lulzim Hetemi, në një storie të mediumit gjerman “Deutsche Welle” ka treguar rutinën e tij brenda objektit të komunës. Ai tregon se përfundi kauçit së zyrës së tij mbajti jorgan e jastëk, ndërsa tregon edhe për banjon e kuzhinën.

Hetemi improvizoi jetesën e tij brenda objektit komunal për shkak të protestave që u bënë jashtë komunës pas zgjedhjes së tij kryetar.

Krahas kësaj storie, DW tregon edhe për situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës dhe kontekstin:

Njëzet e pesë vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës mbesin të vështira. Një shtyllë kryesore e mosmarrëveshjes është nëse do të krijohet apo jo një asociacion i komunave me shumicë serbe në Kosovë. Serbët etnikë e shohin atë si një mënyrë për të ushtruar të drejtat e tyre kolektive; ahqiptarët e Kosovës e shohin atë si një kërcënim për të ardhmen e Kosovës.

Marrëveshja e Kumanovës, e cila i dha fund si luftës në Kosovë, ashtu edhe bombardimeve të Jugosllavisë nga NATO, u nënshkrua 25 vjet më parë më 9 qershor 1999. Por edhe pse ka kaluar një çerek shekulli, tensionet mes Serbisë dhe Kosovës vazhdojnë.

Pothuajse nëntë vjet pas përfundimit të luftës, Kosova shpalli zyrtarisht pavarësinë e saj nga Serbia më 17 shkurt 2008. Edhe pse Republika e Kosovës tashmë është njohur nga rreth 100 vende në mbarë botën, Serbia ende refuzon ta bëjë këtë.

Tensionet midis Beogradit dhe Prishtinës përqendrohen në Kosovën veriore, e cila është e banuar kryesisht nga serbët etnikë, të cilët refuzojnë të pranojnë autoritetin e Kosovës. Një dekadë negociatash të ndërmjetësuara nga Bashkimi Europian kanë rezultuar në disa marrëveshje, të cilat janë zbatuar vetëm pjesërisht.

Aktualisht, mosmarrëveshja më e madhe midis dy vendeve fqinje është propozimi për të krijuar atë që njihet si Asociacioni i Komunave me shumicë serbe, i cili do t’u mundësonte komunave me shumicë serbe në Kosovë të punojnë ngushtë me njëra-tjetrën për të ushtruar autoritetin e tyre. Serbët e Kosovës e shohin atë si një rrugë drejt ushtrimit të të drejtave të tyre kolektive. Shqiptarët e Kosovës, nga ana tjetër, e shohin atë si kërcënim për të ardhmen e Kosovës.