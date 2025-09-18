Kryetari i Kuvendit, Dimal Basha priti Ambasadorin e Malit të Zi

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka pritur sot në takim Ambasadorin e Malit të Zi, Bernard Çobaj. Të dy zyrtarët diskutuan për forcimin e bashkëpunimit parlamentar dhe thellimin e marrëdhënieve në fusha kyçe si politika, ekonomia dhe siguria rajonale. Kryetari Basha theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në proceset integruese evropiane dhe nevojën për qëndrime…

Lajme

18/09/2025 19:19

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka pritur sot në takim Ambasadorin e Malit të Zi, Bernard Çobaj.

Të dy zyrtarët diskutuan për forcimin e bashkëpunimit parlamentar dhe thellimin e marrëdhënieve në fusha kyçe si politika, ekonomia dhe siguria rajonale.

Kryetari Basha theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në proceset integruese evropiane dhe nevojën për qëndrime të përbashkëta ndaj sfidave rajonale, me fokus qëndrimin ndaj qasjes së Serbisë.

Gjithashtu, u vlerësua roli i shqiptarëve në Mal të Zi si urë lidhëse mes dy vendeve.

Në fund, Basha falënderoi ambasadorin Çobaj për bashkëpunimin dhe u shpreh i përkushtuar për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërparlamentare.

Artikuj të ngjashëm

September 18, 2025

“Rubin dhe Williams, kthesë në mbrojtjen e Thaçit” – Flasin ish-akterët...

Lajme të fundit

“Rubin dhe Williams, kthesë në mbrojtjen e Thaçit”...

Esat Shala: Së shpejti do të jemi edhe...

Agim Ademi takohet me Arbër Zenelin: Shpresë për rikthimin në kombëtare

Jakaj: Kostoja financiare për me dërgu një fëmijë...