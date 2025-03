Kryetari i Komunës së Koçanit jep dorëheqje pas tragjedisë që tronditi Maqedoninë e Veriut

Kryetari i Komunës së Koçanit, Ljupço Papazov ka dhënë sot dorëheqje nga posti i tij si kryetar komune.

Ai e ka shkruar dorëheqjen përmes profilit të tij në Facebook.

“Në këto momente më të vështira për vendin tonë dhe për mua personalisht, dua të njoftoj se po dorëzoj dorëheqjen time të parevokueshme nga pozita e kryetarit të Komunës së Koçanit. Kjo humbje është e madhe! Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjejmë të gjithë. Ata fëmijë ishin fëmijët tanë. Unë i njihja shumicën prej tyre, i njihja familjet e tyre dhe disa prej tyre ishin miq të familjes. Tronditja dhe thyerja e zemrës që ndjej do të zgjasë gjithë jetën time. Kjo tragjedi la në errësirë ​​Koçanin dhe Maqedoninë dhe boshllëku që mbeti është i padurueshëm. Kërkoj nga të gjitha institucionet kompetente që të hetojnë përgjegjësinë e të gjithë të përfshirëve! Dështimi për të vepruar është gjithashtu një përgjegjësi. Të gjitha detajet duhet të hetohen, të gjitha lëshimet duhet të gjenden dhe të gjithë personat që kontribuan në këtë tragjedi duhet të mbajnë përgjegjësi. Unë vihem plotësisht në dispozicion të institucioneve. Edhe pse me ligj nuk kam pasur autoritet të drejtpërdrejtë në këtë rast, jam i përgatitur t’u përgjigjem të gjitha pyetjeve për gjithçka, si dhe për veprimet e mia personale. Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen time! Por në këto momente, ne duhet të tregojmë virtyt, të shfaqim përgjegjësi të plotë dhe të tregojmë ndryshim në mënyrën tonë të të vepruarit. Me sjelljen tonë, ne duhet të japim shembullin se po i kundërvihemi një sistemi që nuk funksionon. Nëse ka ndonjë bazë përgjegjësie nga ana ime, i bëj thirrje prokurorisë që ta hetojë dhe të veprojë në përputhje me ligjin. Për mua, pas kësaj tragjedie, asgjë nuk ka më të njëjtin kuptim! Këta ishin fëmijët tanë! Shumëkush, me të drejtë, e vunë re pse dje nuk dola në publik gjithë ditën. Por ata që më njohin e dinë se sa i thyer jam dhe si e përjetoj atë që ndodhi. Është e vështirë dhe do ta kem të vështirë ta mbijetoj. Kam punuar me ndershmëri dhe përkushtim gjithë jetën! Asnjëherë nuk e kam menduar do të përfundojë kështu, por tani po largohem nga kjo pozitë, duke i lutur Zotit për shpirtrat e fëmijëve tanë, për familjet e tyre dhe për popullin e Maqedonisë”, thotë Papazov.

Ndryshe, ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski sot në një konferencë për media tha se Papazov është thirrur për intervistë informative.