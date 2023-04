Kryetari i Ferizajt e viziton në spital mesfushorin, Shabani i rikthehet stërvitjeve të mërkurën

Kryetari i FC Ferizajt, Lulzim Abazi ishte sot në vizitë në spital te mesfushori i ekipit, Bujar Shabani.

Shabani pësoi një lëndim për çka iu desh të shtrihej në spital, ndërsa është bërë e ditur se nga nesër ai do të jetë në gjendje t’i bashkohet skuadrës në stërvitje, shkruan lajmi.net.

Kryetari i klubit u njoftua nga afër me gjendjen shëndetësore të Shabanit duke i uruar kështu rikthim të shpejt në fushë.

“Presidenti i klubit ishte sot në vizitë tek mesfushori ynë Bujar Shabani, që tash e disa ditë ishte i shtrirë në spital. Bashkë me anëtarët e tjerë të stafit, presidenti Abazi u njoftua nga afër me gjendjen shëndetësore të Bujarit, ku edhe i uroi rikthim sa më të shpejtë në fushën e lojës. Bujari, siç duket e ka lënë pas lëndimit në sy dhe ka njoftuar se që nga nesër do i bashkohet ekipit në stërvitje” – thuhet në njoftimin e Ferizajt.



Ferizaj pas 28 javësh në Superligën e Kosovës zë vendin e shtatë me 31 pikë dhe është në luftë për mbijetesë./Lajmi.net/