Kryetari i Ferizajt e konfirmon për lajmi.net: Kemi arritur marrëveshje me Ismet Munishin Ismet Munishi ka arritur marrëveshje me Ferizajn për drejtimin e skuadrës në edicionin e ardhshëm. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net presidenti i klubit të Ferizajt, Lulzim Abazi. “Po, kemi arritur marrëveshje me trajnerin Ismet Munishi. Zyrtarizimi do të ndodh në ora 15:00” – ka thënë Abazi për lajmi.net. Ismet Munishi ishte i papunë pas…