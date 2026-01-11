Kryetari i Dragashit: Interesat personale mbi LDK-në nuk mbesin pa pasoja

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka paralajmëruar se ata që e shfrytëzojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK) për përfitime personale, duke përgatitur skenarë kundër partisë, do të përballen me pasoja si personalisht ashtu edhe familjarisht. Ai e përshkroi këtë si një “rregull të pashkruar dhe të sigurt”, duke shtuar se, sipas tij, ata…

Lajme

11/01/2026 09:40

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka paralajmëruar se ata që e shfrytëzojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK) për përfitime personale, duke përgatitur skenarë kundër partisë, do të përballen me pasoja si personalisht ashtu edhe familjarisht.

Ai e përshkroi këtë si një “rregull të pashkruar dhe të sigurt”, duke shtuar se, sipas tij, ata që tradhtojnë partinë herët apo vonë do të paguajnë për veprimet e tyre.

“Ata që e shfrytëzojnë LDK-në për përfitime personale, që ndreqin kurthe, që e tradhtojnë dhe që përgatisin skenarë kundër saj, nga fuqia e të madhit Zot, herët a vonë, do ta paguajnë, personalisht, kolektivisht apo edhe familjarisht. Ky është një rregull i pashkruar, po aq i sigurt sa fakti që një plus një bëjnë dy”, ka shkruar Xheladini.

Artikuj të ngjashëm

January 11, 2026

Vërshimet pas reshjeve, Policia mbyll njërën anë të magjistrales Prishtinë–Ferizaj...

Lajme të fundit

Vërshimet pas reshjeve, Policia mbyll njërën anë të...

Lumi Vjosa del sërish nga shtrati, rrezik rritjeje në vijim

27 vite nga vrasja e Enver Malokut, Abdixhiku nderon jetën dhe veprën e tij

Maqedoni e Veriut, mbahen zgjedhjet lokale në 4 komuna