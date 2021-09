Kryetarët e komunave veriore: KFOR-i të veprojë!

Kryetarët e komunave në veri të Kosovës kërkuan në takimin e sotëm me Komandantin e KFOR -it Gjeneral Major, Frank Federici, që trupat e KFOR -it të qëndrojnë neutrale dhe të veprojnë në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.