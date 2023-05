Kryetarët e komunave u përplasen me Kurtin për disa tema, dalin detaje nga brenda takimit

Sot në objektin e Qeverisë së Kosovës është mbajtur takimi i radhës midis kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarëve të Komunave.

Në fjalën e tij para kryetarëve të komunave , kryeministri Kurti tha se buxheti i komunave për vitin tjetër do të jetë 742 milionë euro, 200 milionë euro më shumë se sa ka ndarë qeverisja e kaluar.

“Para tri jave Komisioni i garanteve mbajti një takim ku miratuar ndarje e granateve për komunar, buxheti i përgjithshëm komunal për vitin tjetër arrijnë 742 milionë euro, 200 milionë euro më shumë për kromuat se qeverisja e kaluar. Kjo dëshmon se qeverisja lokale e ka vëmendjen e nivelit qendror”, është shprehur Kurti.

Mirëpo në këtë takim pati përplasje për disa çështje. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës.

‘’1. Kundërshtimi për bartjen e përgjegjësisë së faljes së Tatimit në Pronë tek Komunat, sepse kjo cenon të hyrat vetanake nga të cilat varen në masë të madhe projektet kapitale në komuna.2. Urgjentisht të barten mjetet e të hyrave vetanake në komuna, për momentin të pezulluara.3. Të themelohet Granti i IV që do të krijoj barazi financiare për Komunat e Kosovës.4. Kërkojmë përshpejtimin e nxjerrjes së akteve nënligjore (në bazë të Ligjit të ri për Zyrtarët Publik) që rregullojnë procedurat e rekrutimit në komuna, me theks lejimin e listës pritëse në arsim dhe shëndetësisë.5. Komunave t’u kthehen pronat nga AKP-ja, prona këto që janë përcaktuar dhe të shpallura nga komunat për interes publik e për të cilat komunat i kanë nisur procedurat e projekteve dhe kanë njoftuar me shkrim nivelin qendror. 6. Të krijohen mekanizma ligjor për bartjen e pronave të menaxhuara nga Agjencia e Pyjeve për zhvillim të projekteve si dhe në raste të tjera të ketë shmangie të procedurave burokratike për dhënien e lejeve për zhvillim të projekteve komunale.7. Të mos lejohet që Zonat Ekonomike në komuna të kalojnë në përgjegjësi të nivelit qendror por të vazhdojnë të administrohen nga Komunat.’’, ishin disa nga çështjet që u përball Kurti dhe kryetarët e Komunave.

Lajmi.net merr vesh që kërkesa për takim për Kurtin ka shkuar qysh më 25 prill./Lajmi.net/