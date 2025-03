Kryetar i Pejës apo deputet në Kuvendin e Kosovës? Gazmend Muhaxheri konfirmon pozitën që do ta mbajë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 9 shkurt. Pas më shumë se një muaji me 15 mars, KQZ doli me rezultatet finale, ku kandidatët për deputetë nga listat e subjekteve dhe koalicioneve politike mësuan fatin e tyre nëse kanë siguruar apo jo ulëse në Kuvendin e Kosovës…