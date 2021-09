Kryesuesi Zogaj dhe kryetarët e gjykatave diskutojnë situatën aktuale në gjykatat e vendit

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), Albert Zogaj, sot përmes video konferencës ka mbajtur një takim me kryetarët e gjykatave, ku është diskutuar rreth funksionimit të sistemit gjyqësor pas Vendimi të fundit të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me masat që duhet të ndërmerren me qëllim të mbrojtjes nga pandemia COVID-19.