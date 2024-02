“Kryesisht me vranësira” – Moti për javën e ardhshme në Kosovë

Mot i ndryshueshëm javën vijuese, me vransira, intervale me diell e riga shiu. Temperaturat ende të larta për këtë periudhë kohore, ka njoftuar Prishtina Weather.

Më poshtë parashikimi i motit nga Prishtina Weather.

18.02.2024 – Më shumë vransira pritet të kemi gjatë javës në vijim. Nuk do të mungojnë edhe intervale me diell, që do të jenë më të gjata të hënën dhe të enjten. Ditën e martë dhe mërkurë priten edhe riga lokale shiu, apo reshje të dobëta bore viseve më malore. Ditëve të para orëve të mëngjesit do të ketë edhe ngrica, e në ultësira kushte për mjegull.

Temperaturat minimale zbresin deri në -2C, ndërsa ato maksimale fillimisht në rënie deri në 8C, e nga dita e enjtë sërish në rritje deri në 13C e 14C.

Koncentrimet e ndotësve ajror do të jenë më të rritura pranë sipërfaqes ditëve vijuese, ngase do të mungojë qarkullimi i mirë ajror që t’i mbajë më të shpërndarë. Gjatë ditës në pjesën më të madhe të vendit indeksi mund të mbetet me indeks të cilësisë së ajrit në vlera të pranueshme dhe të mira, ndërsa në mbrëmje kalon në vlera të dobëta dhe shumë të dobëta.

19.02 – Ultësirave mundësi për mjegull/vransira të ulëta orëve të mëngjesit. Ditën kryesisht me diell.

20.02 – Kryesisht me vransira. Vende-vende mundësi për riga shiu.

21.02 – Më shumë vransira, me mundësi për riga lokale shiu.

22.02 – Intervale më të gjata me diell dhe vransira kalimtare, kryesisht shtresore të larta.

23.02 – Butë, me vransira dhe intervale me diell.

Do të frynë erëra të lehta dhe mesatare nga veriu, fillimisht, 3-8m/s, e në pjesën e dytë të javës nga krahu jugor me hove deri në 10m/s, të premtën.

Shtypja atmosferike luhatet në vlera mbi normale, me tendencë të rënies përreth vlerave normale.