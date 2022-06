Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, bëri të ditur se seanca e parë me pikat e papërfunduara nga seancat e kaluara do të jetë nesër në orën 13:00.

Ndërsa këtë të enjte do të jetë seanca e re plenare, ndërsa edhe me 23 qershor do të jetë seanca e radhës.