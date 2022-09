Kryesia procedon për mendim në Qeveri projektligjin për TRUST-in dhe pensionet e policëve

Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka mbajtur mbledhjen e radhës.

Me këtë rast Kryesia ka proceduar për mendim në Qeveri, disa projektligje.

“Kryesia procedoi për mendim në qeveri Projektligjin për Pensionet e Zyrtarëve Policor të Policisë së Kosovës dhe Punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës me autorizime policore, si dhe Projektligjin për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-115, me Ligjin nr. 04/L-168 dhe Ligjin nr. 05/L-116”,thuhet në njoftimin për media.

Në këtë mbledhje, Kryesia shqyrtoi çështje të tjera nga fushëveprimtaria e saj./Lajmi.net/