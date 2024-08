Kryeshefi i Trepçës pas takimit me Rizvanollin beson se pagat për minatorët do të dalin javën tjetër Pritja dy mujore e minatorëve të “Stan Tërgut” për t’i marrë pagat, mund të marrë fund javës që vjen. Kështu të paktën ka paralajmëruar kryeshefi i Trepçës Bashkim Kurti, pas një takimi që ka zhvilluar të premten me ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli. Kurti ka thënë se beson se në fillim të javës së ardhshme…