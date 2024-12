Kryeshefi i KOSTT-it nuk garanton se do të kemi rrymë gjatë festës së Vitit të Ri Kryeshefi ekzekutiv i Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregutf të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT), Evetar Zeqiri, nuk ka garantuar se Viti i Ri do të kalojë me rrymë. Në emisionin Kiks Kosova në Klan Kosova, ai tha se nuk e di saktësisht se si do të jetë situata, mirëpo tha se kanë bërë apel…