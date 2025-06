Kryeshefi i KEK-ut: Sot kemi prodhuar 110 MW për orë në ‘A3’, për problemet teknike janë formuar komisionet Kryeshefi ekzekutiv i KEK-ut, Gramos Hashani, ka folur në lidhje me gjendjen aktuale të njësive prodhuese të kësaj korporate. Hashani tha se do të merren me problemet teknike që kanë rezultuar dhe se janë krijuar komisionet, ku sipas tij, nëse bëhet fjalë për neglizhencë, do të merren masa. “Sot 75 për qind të konsumit e…