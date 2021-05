Kryeredaktori i revistës gjermane që publikoi ‘non-paperin përtej imagjinatës’ i afërt me Rusinë

Kryeredaktori i revistës gjermane ‘ZUERST!’, Manuel Ochsenreiter, në vitin 2019 u akuzua për financimin e një grupi polakësh radikalë, të cilët organizuan një sulm zjarrvënie me flamur të rremë të qendrës kulturore hungareze në Uzhhorod, në mënyrë që të diskreditonte Qeverinë e Ukrainës.

Sipas autoriteteve polake, sulmi do t’i atribuohej neo-nazistëve ukrainas në mënyrë që të acaronte marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Hungarisë.

Polakët dëshmuan në gjykatë se Ochsenreiter, i cili kishte lidhje të gjata me qeverinë ruse dhe separatistët në Ukrainë, u kaloi atyre para dhe i udhëzoi për mënyrën e kryerjes së zjarrvënies që ajo të kishte më shumë ndikim në media.

Një nga të akuzuarit, i quajtur vetëm si Michal P., i tha gjykatës se sulmi në të cilin u përdorën kokteje Molotov, u urdhërua nga Manuel Ochsenreiter, i cili punon në zyrën e anëtarit të AfD Bundestag, Markus Frohnmaier.

Michal, i cili gjithashtu është i akuzuar për financimin e një organizate terroriste, deklaroi para gjykatës së Krakovit se Ochsenreiter i dha 1,500 €, plus para për një biletë avioni, për të gjetur njerëz për të kryer sulmin, transmeton ‘Reporteri.net’.

Michal i tha gjykatës se ai kishte marrë 500 € paraprakisht, të fshehura në një libër të dërguar me postë, dhe 1,000 € të dorëzuara personalisht nga Ochsenreiter në Aeroportin Berlin-Tegel. Ai dëshmoi se ai dhe Ochsenreiter kishin komunikuar në anglisht përmes aplikacionit të mesazheve Telegram dhe se më vonë ai i dërgoi videot punëtorit të AfD për sulmin ndaj aplikacionit.

Sipas dëshmisë së Michal, Ochsenreiter kishte qenë veçanërisht këmbëngulës që gjurmët e tymit të ishin të dukshme në pjesën e jashtme të ndërtesës.

Michal është një anëtar i Kampit Kombëtar Radikal të Polonisë, një organizatë ultranacionaliste që mbështet separatistët pro-Rusisë në luftën e tyre në Ukrainën lindore.

Avokati i Ochsenreiter ka thënë për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij imohoi të gjitha akuzat.

Revista gjermane në të cilën është kryeredaktor Ochsenreiter, ka publikuar një dokument ‘non-paper’ të cilin kjo revistë thotë se e disponon, ku thuhet se ruhen të gjitha pikat e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të 10 qershorit të vitit 1999.

“Tani është shfaqur një tjetër i ashtuquajtur “non-paper”. Përsëri, autorët nuk dihen; përsëri, emra ose nënshkrime mungojnë. Dokumenti që redaksia e ZUERST! e disponon, përfshin një total prej 16 pikash dhe mund të shihet si një pjesë e vogël, hushkulur diplomatik, pasi asnjë pikë nuk e shkel Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të 10 qershorit 1999 – e njohur më mirë si “Rezoluta e Kosovës”. Ai sugjeron, për shembull, që “të gjithë qytetarët e Kosovës” – 873,000 shqiptarët e Kosovës përmenden në mënyrë të qartë – duhet të “marrin shtetësinë e Republikës së Serbisë””, shkruan kjo revistë.

Për muaj me radhë, të ashtuquajturat “non-paper” – domethënë dokumente jozyrtare – me propozime politike për të ardhmen e Ballkanit kanë qarkulluar në qarqet diplomatike evropiane. Në thelb, ato gjithmonë lidhen me marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë.

Ky dokument, siç thotë “ZUERST!”, propozon edhe mbajtjen e zgjedhjeve të përbashkëta në Kosovë dhe Serbi vitin e ardhshëm.

“Propozohet gjithashtu që zgjedhjet e përbashkëta të mbahen në Kosovë dhe Serbi në prill të vitit të ardhshëm – “në të gjitha nivelet”. Guvernatori i zgjedhur i Kosovës duhet gjithashtu të mbajë detyrën e zëvendëskryetarit në parlamentin serb. Beogradi do të garantonte gjithashtu një status të veçantë për provincën për 99 vjet.. Ambasadori serb në OKB duhet të ketë në të ardhmen edhe një përfaqësues të qeverisë kosovare në krah të tij”, thuhet në tekstin e kësaj reviste që është jo vetëm përtej çdo realiteti.